Rot-Weiss Essen Trainer Dabrowski wurde von der Reizfigur zum Helden

Und auch nach dem Saisonstart sah es nicht so aus, als würde sich das Vertrauen auszahlen. RWE startete mäßig in die Saison und erlebte am 7. Oktober einen weiteren Tiefpunkt: das 0:5 im Heimspiel gegen den SC Verl. Nun gerieten auch Uhlig und Co. ins Fadenkreuz der Fans. Schließlich hatten diese zuvor auf einer Mitgliederversammlung ein unerwartet hohes Minus in der Bilanz verkünden müssen.