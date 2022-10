3:0 in Freiburg : Rot-Weiss Essen gewinnt erste Auswärtsspiel in der 3. Liga

Freiburg Rot-Weiss Essen hat am Sonntag seinen ersten Auswärtssieg gefeiert. Derweil musste Dynamo Dresden die nächste Pleite hinnehmen. Nächste Woche treffen beide Klubs aufeinander.

Aufsteiger Rot-Weiss Essen hat seinen Auswärts-Fluch in der 3. Liga gebannt. Bei der starken 2. Mannschaft des SC Freiburg gewannen die Essener am Sonntag mit 3:0 (1:0) und belegen nach Abschluss des 11. Spieltages Rang 14.

Zweitliga-Absteiger Dynamo Dresden hat am Sonntag in der 3. Fußball-Liga einen 0:2-Rückstand aufgeholt und noch ein 3:2 (0:2) gegen den VfL Osnabrück gefeiert. Ahmet Arslan (53.), Paul Will (57.) und Claudio Kammerknecht (71.) trafen in einer furiosen zweiten Halbzeit zum Sieg.