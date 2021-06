Aufstieg bestätigt : Gericht weist Einspruch gegen BVB II zurück

Duisburg Das Sportgericht des Westdeutschen Fußballverbandes hat in einer Verhandlung den Einspruch der Regionalligisten Rot-Weiss Essen und Bergisch-Gladbach gegen die U23 von Borussia Dortmund zurückgewiesen. Der Nachwuchs des Bundesligisten kann damit weiter für die 3. Liga planen.

Die U23-Mannschaft vom Bundesligisten Borussia Dortmund kann weiter mit dem Aufstieg in die 3. Fußball-Liga planen, Rot-Weiss Essen muss sich hingegen auf eine weitere Saison in der Regionalliga West einstellen. Das Sportgericht des Westdeutschen Fußballverbandes (WDFV) wies in einer Verhandlung in Duisburg den Einspruch des SV Bergisch Gladbach gegen die Spielwertung der Partie in der Regionalliga West bei Borussia Dortmund II als unbegründet zurück. Rot-Weiss Essen - zum Saisonende hinter dem BVB Tabellen-Zweiter der Regionalliga West - zog schon vorher drei weitere Einsprüche gegen Spielwertungen der Dortmunder zurück.