Nächste Testreihe negativ : Quarantäne für Drittligist Türkgücü München wieder aufgehoben

München Die Mannschaft von Drittliga-Aufsteiger Türkgücü München kann ihre am Freitag angeordnete Quarantäne wieder verlassen. Wie der Verein am Sonntag mitteilte, habe das zuständige "Corona-Labor bestätigt, dass die drei positiven Corona-Meldungen vom vergangenen Freitag 'falsch positiv' beziehungsweise negativ sind.

Die für Freitag angesetzte Partie zwischen dem FSV Zwickau und Türkgücü war aufgrund dreier positiver Befunde bei den Münchnern abgesagt worden - die Münchner Delegation hatte sich bereits vor Ort befunden. Dies sei "sehr traurig, besonders aus sportlicher Sicht aber auch aufgrund der entstandenen Kosten", sagte Geschäftsführer Max Kothny und betonte: "Nun gilt es den Fall aufzuarbeiten, um solche Szenarien in Zukunft zu vermeiden.“

Virologen hingegen weisen darauf hin, dass falsch-positive Testergebnisse so gut wie nie vorkommen. Es könne sein, dass die getesteten Spieler bei der Ansteckung so wenig Viruslast abbekommen haben, dass der erste Test negativ ausfiel (etwa vor dem Beginn der Inkubationsphase), dann positiv (als geringer Virusnachweis bei milder Infektion), und dann wieder zwei Mal negativ (weil die Immunabwehr bereits erfolgreich aktiv war). Dann wären es völlig korrekt richtig-positive Virusnachweise gewesen. Ob die Spieler bei geringer Viruslast infektiös gewesen wären, ist eine andere Frage. Dass sie das Virus oder Bruchstücke davon in sich trugen, ist bei einem positiven Ergebnis des PCR-Tests unstrittig.