Niederlage in Chemnitz : Duisburg verpasst Sprung an Drittliga-Spitze

Foto: dpa/Roland Weihrauch Der Duisburger Trainer Torsten Lieberknecht gibt Anweisungen. (Symbolfoto).

München Der MSV Duisburg hat nach der Niederlage am Mittwoch in Nachholspiel gegen Meppen auch das Spiel beim Chemnitzer FC verloren. Damit bleibt der MSV Vierter in der Dritten Liga. Auch Braunschweig verpasste den Sprung an die Tabellenspitze.

Die Aufstiegsmitfavoriten Eintracht Braunschweig und der MSV Duisburg haben am elften Spieltag der 3. Fußball-Liga den Sprung an die Tabellenspitze verpasst. Die Niedersachsen unterlagen der mit Mickaël Cuisance und Alphonso Davies verstärkten zweiten Mannschaft des FC Bayern München am Sonntag mit 0:2 (0:1). Junioren-Nationalspieler Leon Dajaku erzielte beide Treffer für die nun dreimal in Folge siegreichen Münchner (15. Minute, 90+4.).

Duisburg verlor seine Partie beim krisengebeutelten Chemnitzer FC mit 1:3 (0:0). Die „Zebras“ stehen mit 19 Punkten auf Rang vier, Braunschweig bleibt Dritter (20). Angeführt wird die Tabelle von der Spielvereinigung Unterhaching (22) und dem Halleschen FC (21).

Chemnitz: Jakubov - Itter, Hoheneder (30. Schoppenhauer), Reddemann, Milde - Bohl, Sarmov - Tallig (86. Campulka), Garcia - Bonga, Hosiner (81. Bosnic). - Trainer: Glöckner

Duisburg: Weinkauf - Brügmann, Boeder, Compper, Sicker - Jansen, Ben Balla (82. Budimbu) - Stoppelkamp, Engin, Mickels (82. Sliskovic) - Vermeij (82. Daschner). - Trainer: Lieberknecht

Schiedsrichter: Pascal Müller (Löchgau)

Tore: 1:0 Garcia (57.), 2:0 Bonga (60.), 2:1 Engin (77.), 3:1 Tallig (78.)

Zuschauer: 4059

Gelbe Karten: - Jansen, Budimbu

(rent/dpa)