MSV Duisburg Sandrock und Team ziehen Bewerbung um MSV-Vorstand zurück

Seit Freitagmittag ist das Team „Sandrock“ kein Kandidat für den neuen ehrenamtlichen Vorstand des MSV Duisburg mehr. In einem Schreiben an den Verein zogen sie ihre Kandidatur zurück. Es habe ihnen zuvor an Informationen gefehlt, die ihrerseits zu einer Neubewertung der Sachlage führen.