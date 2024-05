Der MSV Duisburg ist abgestiegen Rückkehr in den Profifußball wird ein harter Weg

Letztendlich hat aber auch die Kaderplanung einfach nicht gepasst. Die Talente aus den eigenen Reihen empfahlen sich zwar – so wechselt nun Caspar Jander in die 2. Liga zum 1. FC Nürnberg, Baran Mogultay zum BVB II und auch für Santiago Castaneda soll es bereits Interessenten geben. Doch der Rest des Kaders setzte sich zuletzt aus ehemals großen Namen, teilweise gescheiterten oder in die Jahre gekommenen Akteuren zusammen, die es in diesem Konstrukt nicht mehr geschafft haben, eine zumindest noch drittklassige Mannschaft zu bilden. Da ist Pascal Köpke, zum Beispiel, der aufgrund von Verletzung gerade einmal sieben Drittliga-Einsätze absolvieren konnte. Daniel Ginczek, der zwölfmal torlos blieb und immerhin beim 3:1-Sieg in Verl einen Doppelpack erzielen konnte. Oder Alexander Esswein, der es als Hoffnungsträger auch nur auf vier Tore in dieser Spielzeit gebracht hat.