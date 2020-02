3. Liga : MSV siegt in Münster und bleibt an der Spitze

MSV siegt in Münster und bleibt an der Spitze

Köln Mit einem historischen Sieg hat der MSV Duisburg seine Tabellenführung in der 3. Liga gefestigt. Der ehemalige Bundesligist siegte bei Preußen Münster mit 4:1 (2:1) - erstmals seit über 58 Jahren.

Nach nur einem Sieg aus den vergangenen fünf Spielen sicherten Petar Sliskovic (12./56.) und Ahmet Engin (43./70.) dem MSV wieder einen Dreier. In Münster hatten die Meidericher zuletzt am 30. Dezember 1961 in der damaligen Oberliga West (3:0) gewonnen. Der Vorsprung der Zebras beträgt somit weiter zwei Punkte, weil Verfolger FC Ingolstadt 2:1 (0:0) gegen den 1. FC Kaiserslautern gewann.

Die Pfälzer waren in Ingolstadt über weite Strecken der ersten Halbzeit die spielbestimmende Mannschaft, konnten ihre Feldüberlegenheit jedoch nicht mit einem Tor belohnen. Nach der Pause kam der Gastgeber besser in die Partie und ging durch Keller in der 68. Minute in Führung. Kaiserslautern schaffte dank Timmy Thiele zunächst den Ausgleich (80.), ehe erneut Keller in der Nachspielzeit (90.+4) den vielumjubelten Ingolstädter Siegtreffer erzielte. Der FCI bleibt damit 13 Spiele unbesiegt, für den FCK ist es die erste Niederlage seit dem 14. Spieltag.