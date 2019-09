Medienbericht : FCK trennt sich von Trainer Hildmann

Kaiserslautern Der 1. FC Kaiserslautern hat nach dem 1:6-Debakel beim SV Meppen offenbar seinen Trainer Sascha Hildmann entlassen. Der ehemalige deutsche Meister hat in den vergangenen fünf Partien dreimal verloren.

Der viermalige deutsche Fußball-Meister 1. FC Kaiserslautern hat sich offenbar wie erwartet von seinem Trainer Sascha Hildmann getrennt. Laut der Rheinpfalz wurde der 47-Jährige am Sonntag gegen 23.00 Uhr über seine Beurlaubung beim Drittligisten informiert. Eine Bestätigung des Klubs steht noch aus.

Der FCK hatte am Samstag 1:6 (1:3) beim SV Meppen verloren. Mit neun Punkten nach acht Spielen hinken die Roten Teufel weit hinter ihren Erwartungen zurück. Der gebürtige Lauterer Hildmann, der selbst beim FCK in der Jugend und bei den Amateuren aktiv war, hatte das Amt beim zweimaligen DFB-Pokalsieger am 6. Dezember 2018 von Michael Frontzeck übernommen.