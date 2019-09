Vor Gaststätte in München : Massenschlägerei zwischen Fans von Bayern, 1860 und Jena

Vor Gaststätte in München

München Bei einer Massenschlägerei vor einem Lokal in München sind Fans des FC Bayern München, vom TSV 1860 München und von Carl Zeiss Jena aufeinander losgegangen. Offenbar hatten sich die Beteiligten verabredet.

Das teilte die Polizei am Samstag mit. Bayern- und Jena-Anhänger hätten sich am Freitagabend an der Gaststätte aufgehalten, als rivalisierende 1860-Fans dazukamen, sagte ein Polizeisprecher. Ein Mann sei vorläufig festgenommen worden.