Lizensierung und Co. : Diese Lehren will der DFB aus dem Fall Türkgücü ziehen

Diese Lehren will der DFB aus dem Fall Türkgücü ziehen

Lizensierung und Co.

Frankfurt Die Insolvenz von Türkgücü München hat für mächtig Wirbel in der 3. Liga gesorgt und die Tabelle verändert. Der DFB will nun einige Lehren daraus ziehen.

Das abrupte Ende von Türkgücü München wird nach dem Willen des Deutschen Fußball-Bundes (DFB) wohl weitere Konsequenzen für die Zulassung zur 3. Liga nach sich ziehen. Der Ausschuss-Vorsitzende Tom Eilers machte in einer Medienrunde am Donnerstag allerdings auch klar, dass derartige Fälle in Zukunft trotz aller Vorschriften nicht auszuschließen sind.