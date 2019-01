Finanzschwache Fußballvereine: Zum Schnäppchenpreis ins Trainingslager nach Belek

Belek Finanzstarke Klubs zieht es zur Vorbereitung nach Spanien, etwas klammere Vereine freuen sich über billige Angebote in der krisengeschüttelten Türkei. Drei Zweitligisten und sieben Drittligisten bereiten sich derzeit in Belek auf die Rückrunde vor.

Der Himmel ist wolkenverhangen, es regnet in Strömen bei sechs Grad. Es ist usselig, weshalb der eine oder andere angeschlagene Spieler nicht mit raus auf den Trainingsplatz geht. Trotzdem ist Stefan Krämer, der Trainer des KFC Uerdingen, hochzufrieden. „Ja, auch in der Türkei gibt es solche Tage“, sagt er. „Aber der Unterschied zu Deutschland ist, dass die Rasenplätze in einem exzellenten Zustand sind und wir optimale Arbeitsbedingungen vorfinden.“