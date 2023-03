Bei Mitgliederversammlung wiedergewählt Ingo Wald bleibt Präsident des MSV Duisburg

Die Saison 2021/22 beendete die MSV Duisburg GmbH & Co. KGaA mit einem Jahresüberschuss in Höhe von 0,7 Millionen Euro. Dem Verein geht es dennoch weiterhin nicht wirklich gut. „Wir sind gefestigter“, sagte Wald: „Aber stehen noch immer auf wackligen Füßen.“ Ziel sei es, 2025 in der 2. Bundesliga zu spielen.