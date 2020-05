Wegen Drittliga-Neustarts : Halles Sportdirektor greift DFB scharf an

Halle Wegen des verkündeten Neustarts der 3. Fußball-Liga am 30. Mai hat Sportdirektor Ralf Heskamp vom Halleschen FC mit scharfen Worten den Deutschen Fußball-Bund angegriffen. Jeder mache auf irgendeine Weise Politik.

Der Drittligist aus Sachen-Anhalt hatte wie auch der FC Carl Zeiss Jena rechtliche Schritte gegen den verordneten Neustart angekündigt, weil die Entscheidungen des DFB mit denen der Behörden kollidieren. In Sachsen-Anhalt ist bis einschließlich 27. Mai kein Mannschaftstraining zulässig. Deswegen erwägt der Verein nun ein Trainingslager in einem anderen Bundesland. Der Deutsche Fußball-Bund hatte zuvor mitgeteilt, dass die Saison am 30. Mai fortgesetzt wird und am 4. Juli abgeschlossen sein soll.