Kurz vor dem Ausgleich : HFC hadert mit kuriosem Wechsel

Halle Das Wechsel-Chaos beim Spiel des Halleschen FC gegen den SC Preußen Münster sorgte für reichlich Diskussionen – und hat möglicherweise noch ein Nachspiel. Der Der Drittligist erwägt juristische Schritte gegen das 2:2.

„Der Schiedsrichter hat einen Regelfehler begangen, der das Endergebnis eindeutig beeinflusst hat“, sagte HFC-Präsident Jens Rauschenbach am Samstag nach dem Remis. Einen entsprechenden Vermerk hat der Verein nach eigenen Angaben in das Spielprotokoll aufnehmen lassen. Eine Entscheidung will der HFC in den nächsten Tagen treffen.