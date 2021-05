Kostenpflichtiger Inhalt: Neue Gemeinwohl-Klausel in Verträgen : Warum es richtig ist, Profifußballer zu sozialer Arbeit zu zwingen

Einer der Fußballer, die sich bereits sozial engagieren: Manuel Neuer besucht im Rahmen seiner Stiftung „MANUS“ krebskranke Kinder in München (Archiv). Foto: picture alliance / dpa/Andreas Gebert/DPA

Meinung Düsseldorf Endlich mal eine positive Nachricht aus der so viel kritisierten Profifußball-Blase: Drittligist Viktoria Köln will seine Spieler künftig per Gemeinwohl-Klausel zu gesellschaftlichem Engagement verpflichten. Eine Idee, die sich die großen Klubs zum Vorbild nehmen sollten.