Nach Spielunterbrechung 2:0 gegen Cottbus – Unterhaching kehrt in die Dritte Liga zurück

Cottbus muss hingegen ein fünftes Jahr in Folge in der Regionalliga antreten. Beim Stand von 1:0 entlud sich bei den Cottbuser Anhängern Mitte der zweiten Halbzeit der entsprechende Frust. Becher flogen auf das Spielfeld, die Polizei musste einzelne Fans davon abhalten, auf den Platz zu stürmen. Auch Energie-Trainer Claus-Dieter Wollitz und Präsident Sebastian Lemke gingen in die eigene Fankurve und versuchten, die Situation zu beruhigen. Nach einer etwa 15-minütigen Unterbrechung konnte das Spiel fortgesetzt werden.