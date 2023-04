2:2 gegen Viktoria Köln Viel Aufwand, wenig Ertrag für den MSV

Die Partie fing mit zehn Minuten Verzögerung an, da viele MSV-Fans Probleme mit der Anreise per Bahn hatten und verspätet den Weg ins Stadion gefunden hatten. Die Duisburger Profis schienen indes die motivierenden Worte ihres Trainers beherzigen zu wollen und schlugen früh in der 4. Minute zu. Baran Mogultay machte auf dem linken Flügel das Spiel schnell, flankte auf Julian Hettwer, der per Hacke auf Marlon Frey ablegte, welcher mit einem Schuss unter die Latte zu seinem ersten Saisontreffer vollendete.