Fußball: Fans schicken hunderte Cornflakes-Packungen an DFB-Zentrale

Frankfurt/Main Nachdem ein Kaiserslautern-Profi Jan Löhmannsröben einen Schiedsrichter aufgefordert hat, „Cornflakes zu zählen“, wird gegen ihn ermittelt. Aus Protest schickten zahlreiche Fans aus ganz Deutschland Cornflakes-Packungen zur DFB-Zentrale nach Frankfurt.

Der DFB reagierte via Twitter mit Humor: „Wir sind dann mal #Cornflakeszaehlen. Die original verpackten Cornflakes wird der #DFB komplett an die #Tafel Deutschland spenden.“ Etwa 700 bis 1000 Packungen sollen so bis zum frühen Mittwochabend schon zusammengekommen sein. Auch am Donnerstag gingen weitere Pakete ein, da sich auch andere Vereine mit dem FCK solidarisiert haben.