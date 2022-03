Drittligist steht als erster Absteiger fest : Türkgücü München stellt den Spielbetrieb ein

München Der von einer Insolvenz betroffene Drittligist Türkgücü München muss sich vom Spielbetrieb abmelden. Alle bisherigen Partien wurden annulliert. Der Rückzug des Klubs hat weitreichende Folgen für den Auf- und Abstiegskampf.

Türkgücü sei nicht mehr in der Lage, „seinen laufenden Zahlungsverpflichtungen nachzukommen und damit die Durchführung des Spielbetriebs bis Saisonende wirtschaftlich aufrechtzuerhalten", teilte der Deutsche Fußball-Bund (DFB) mit. Die Münchner hatten am 27. Januar 2022 einen Antrag auf Eröffnung eines Insolvenzverfahrens gestellt.

Profis und Angestellte von Türkgücü waren am Donnerstagvormittag von der „Vereinsführung in Anwesenheit des vorläufigen Insolvenzverwalters Max Liebig" in einer Betriebsversammlung über das Ende des Klubs informiert worden, hieß es in einer Pressemitteilung.