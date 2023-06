Saisonstart am 4. August Alle 20 Vereine erhalten Lizenz für die Dritte Liga

Alle für die 3. Liga sportlich qualifizierten Fußballclubs haben die Zulassung für die kommende Saison erhalten. Das teilte der Deutsche Fußball-Bund (DFB) am Freitag in Frankfurt/Main mit. Die Liga startet am 4. August in ihre 16. Saison. Das Eröffnungsspiel überträgt Magentasport live. Der Rahmenspielplan der Saison 2023/2024 soll bis spätestens Mitte Juli veröffentlicht werden. Neu in der Saison 2023/24 sind sieben Vereine: Die Aufsteiger SSV Ulm, Preußen Münster, SpVgg Unterhaching und VfB Lübeck sowie die Zweitliga-Absteiger Arminia Bielefeld, Jahn Regensburg und SV Sandhausen.