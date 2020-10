Ingolstadts Sportdirektor Henke kritisiert Auswechselregel : „Warum ist die 3. Liga so dumm?“

„Warum ist die 3. Liga so dumm?“

Ingolstadt Sportdirektor Michael Henke vom FC Ingolstadt hat den Verzicht auf die Möglichkeit von fünf Auswechslungen in der 3. Liga scharf kritisiert.

„Corona stellt uns alle vor besondere Aufgaben. Was ich deshalb nicht verstehe: Warum ist die 3. Liga so dumm und verzichtet auf die fünf Auswechslungen? Für uns völlig unverständlich, eine Abstimmung war falsch und das wird nun allen auf die Füße fallen“, sagte Henke am Sonntag bei Magentasport vor dem Auswärtsspiel gegen Viktoria Köln.