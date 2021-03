Fans bedanken sich bei OB Madsen : Rostock spielt vor Zuschauern

Rostock Hansa Rostock steht mal wieder im Mittelpunkt - aber nicht aus sportlichen Gründen. 777 Zuschauer sind trotz der Corona-Pandemie gegen den Halleschen FC zugelassen. Ein Experiment, das nicht nur die Fußball-Branche interessiert.

Und plötzlich schaut ganz Fußball-Deutschland auf das Rostocker Ostseestadion. Das bundesweit erste Profispiel mit Zuschauerbeteiligung seit fünf Monaten macht aus der Drittliga-Partie des FC Hansa gegen den Halleschen FC einen Tag der Hoffnung für die Fans. „Mir geht's top. Hansa spielt. Wir wollen aufsteigen“, sagt der 29-jährige Boerge, ein treuer Hansa-Fan und Dauerkartenbesitzer, der am Samstag mit drei Mitstreitern voller Vorfreude in die Arena gekommen ist. Mit dem 1:0 erfüllt sich auch der Wunsch nach einem Heimsieg im Rennen um die Zweitliga-Rückkehr.

Dass er und seine drei Kumpels am Samstag einen zumindest in Zeiten der Corona-Pandemie besonderen Moment erleben, spielt für sie nur eine untergeordnete Rolle. Für die Branche an sich ist es deutlich anders, das Pilotprojekt soll ein Signal sein. In Absprache mit dem Gesundheitsamt und der Landesregierung wurden 777 Zuschauer zugelassen. Sie verloren sich in dem rund 29 000 Besucher fassenden Stadion. Einige Blocks blieben unbesetzt, die sonst fast ohrenbetäubende Stadionhymne fiel entsprechend leise aus.