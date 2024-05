Erstmals Start in der Regionalliga MSV Duisburg arbeitet seinen Abstieg auf

Und auch in der Führungsetage könnte sich einiges tun. So kündigte der Vorstand des Vereins in einem offenen Brief am Sonntag eine außerordentliche Mitgliederversammlung im Sommer an, bei der die Mitglieder über die Führung des MSV entscheiden sollen. Laut Vorstand hätten aber viele Partner des Vereins signalisiert, den Neuaufbau der Duisburger in der Regionalliga begleiten zu wollen. Teilweise würden sie ihr Engagement sogar ausbauen wollen. Für den sportlichen Neuanfang soll dann Geschäftsführer Michael Preetz sorgen. Der langjährige Bundesliga-Manager von Hertha BSC hatte den Posten erst im Januar übernommen und ist für Fans wie Llambi nicht für den Abstieg mitverantwortlich. Den Trainer Boris Schommers hatte Preetz vor gut zwei Wochen mit Blick auf die kommende Saison bereits beurlaubt.