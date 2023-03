Überraschung in der 3. Liga Ernst Middendorp übernimmt abstiegsbedrohten Drittligisten

In Deutschland ist Middendorp vor allem für seine Engagements bei Arminia Bielefeld bekannt. Den heutigen Zweitligisten hatte er wischen 1987 und 2007 gleich dreimal übernommen. In seiner zweiten Amtsperiode führte er den Klub von der Regionalliga bis in die Bundesliga. In Deutschland arbeitete er zudem unter anderem bei Rot-Weiss Essen, dem KFC Uerdingen und dem VfL Bochum. Allerdings waren alle Engagements nicht gerade von Langfristigkeit geprägt.