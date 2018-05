Energie Cottbus: Claus-Dieter Wollitz entschuldigt sich für "Zigeuner"-Gesänge

Cottbus Trainer Claus-Dieter Wollitz von Energie Cottbus hat sich für antiziganistische Gesänge entschuldigt, die er und seine Mannschaft während der Feierlichkeiten zum Aufstieg in die 3. Liga angestimmt hatten.

"Für diesen Fauxpas möchte ich mich öffentlich entschuldigen. Wir wollten damit niemand beleidigen oder diskriminieren", sagte Wollitz der Lausitzer Rundschau am Montag: "Wir haben uns damit gegenseitig auf den Arm genommen. Aber in der Öffentlichkeit hat so ein Gesang nichts zu suchen."