Übergriffe während Abstiegssaison : Eintracht Braunschweig macht Fan-Bedrohungen öffentlich

Das Verinslogo des Drittligisten ist vor dem Stadion in Braunschweig. Foto: dpa/Peter Steffen

Braunschweig Eintracht Braunschweig hat offenbar mit Bedrohungen und Übergriffen aus dem eigenen Fanlager zu kämpfen. Der Verein hat Vorfälle dokumentiert und nun auch öffentlich gemacht. Ein Verantwortlicher wurde sogar verfolgt.

Spieler und Funktionäre hätten sich nach dem feststehenden Gang in die dritte Liga "in ihrem subjektiven Sicherheitsgefühl zum Teil stark beeinträchtigt" gefühlt. "Nach dem Abstieg wurden Mitglieder der Mannschaft in der Stadt persönlich angepöbelt und beleidigt", teilte die Eintracht mit. Ein Spieler sei beim Spaziergang mit Frau und Kind "erst beleidigt und dann von seiner Familie weggestoßen" worden.