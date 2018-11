Drittligisten protestieren gegen Abstiegsregelung: 60 Sekunden lang kein Fußball

Düsseldorf Mit einer gemeinsamen Protest- und Solidaritätsaktion am 17. Spieltag der 3. Liga setzen die Drittligisten geschlossen ein Zeichen gegen die Pläne des DFB zur Aufstiegsregelung.

In der festgefahrenen Debatte um die Aufstiegsrelegation zur 3. Fußball-Liga haben die 18 Klubs der dritthöchsten Klasse für den aktuellen Spieltag zu einer gemeinsamen Prostest-Aktion aufgerufen. Unter dem Motto „Stillstehen gegen den Stillstand“ werden alle Teams in den zehn Partien von Freitag bis Sonntag nach dem Anpfiff für eine Minute die Füße stillhalten. „Ohne uns rollt kein Ball und ohne uns kann die Zukunft der 3. Liga nicht gestaltet werden. Wir sagen hiermit: Stopp! So geht es nicht weiter“, hieß es in einer gemeinsamen Erklärung der Drittliga-Clubs.