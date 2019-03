Dritte Liga: Spitzenreiter Osnabrück baut Vorsprung aus

Der VfL Osnabrück zieht in der Dritten Liga der Konkurrenz davon. Die Mannschaft von Trainer Daniel Thioune feierte mit 3:1 (1:1) gegen Abstiegskandidat Carl Zeiss Jena ihren 16. Saisonsieg.

Damit baute der VfL Osnabrück am 29. Spieltag den Vorsprung an der Tabellenspitze auf sieben Zähler gegenüber Verfolger Karlsruher SC, der sich unter der Woche beim 0:3 gegen Schlusslicht VfR Aalen blamiert hatte und erst am Sonntag bei Kellerkind Energie Cottbus gefordert ist.

Im Aufstiegsrennen bleibt auch der SV Wehen Wiesbaden, der sich dank der Treffer von Moritz Kuhn (5.) und Florian Hansch (68.) gegen Preußen Münster 2:0 (1:0) durchsetzte und damit den dritten Tabellenplatz, der in die Relegation führt, eroberte. Vierter ist der Hallesche FC, der zum Abschluss des 29. Spieltages am Montagabend bei Hansa Rostock Platz drei zurückgewinnen kann.

Dahinter überholten im oberen Tabellendrittel die Würzburger Kickers Aufsteiger 1860 München durch ein 2:1 (2:1). Sportfreunde Lotte unterlag im Niemandsland des Tabelle gegen Zweitliga-Absteiger 1. FC Kaiserslautern 0:2 (0:0). Toni Jovic schoss für die Gastgeber zunächst einen Handelfmeter an die Latte (22.). Lottes Matthias Rahn sah in der 76. Minute die Gelb-Rote Karte, ehe Timmy Thiele (86.) und Florian Pick (90.+3) die Überzahl der Gäste zur Führung nutzte.

In Osnabrück brachte Phillip Tietz (6.) Jena in Führung. Benjamin Girth (12.) gelang kurz darauf der Ausgleich für die Niedersachsen, die in der Folge mehrmals am überragenden Gästetorwart Jo Coppens verzweifelten. Marcos Alvarez (78.) und Luca Pfeiffer (87.) machten dann aber doch noch für den Favoriten alles klar.