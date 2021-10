Auch Geldstrafe gestrichen : DFB verkürzt Sperre für Erdmann nach Rassismus-Vorwürfen

Frankfurt Die Sperre für Dennis Erdmann wegen Rassismus-Vorwürfen ist vom DFB-Bundesgericht verkürzt worden. Der 30-Jährige darf ab sofort wieder für den 1. FC Saarbrücken auflaufen. Der Rest seiner Sperre wurde zur Bewährung ausgesetzt.

Das Bundesgericht des Deutschen Fußball-Bundes (DFB) hat im Rassismus-Verfahren gegen Dennis Erdmann vom Drittligisten 1. FC Saarbrücken das Strafmaß reduziert. Die Mitte September vom Sportgericht ursprünglich ausgesprochene Sperre von acht Wochen wurde um zwei Wochen gekürzt, sodass Erdmann mit sofortiger Wirkung wieder spielberechtigt ist. Auch die Geldstrafe in Höhe von 3000 Euro wurde in zweiter Instanz gestrichen.

Die bis zum Ende der ursprünglichen Sperrzeit am 25. Oktober ausstehenden zwei Partien wurden allerdings bis zum Ende der Spielzeit auf Bewährung ausgesetzt. Das Sportgericht hatte es nach mündlichen Verhandlungen in Frankfurt als erwiesen angesehen, dass Erdmann gegen den 1. FC Magdeburg (2:1) am 25. August mehrere Gegenspieler mit rassistischen Äußerungen beleidigte.