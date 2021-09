„Rassistische Äußerungen“ : DFB-Sportgericht sperrt Erdmann acht Wochen

Frankfurt am Main Dennis Erdmann vom Fußball-Drittligisten 1. FC Saarbrücken ist vom DFB-Sportgericht wegen „rassistischer Äußerungen“ hart bestraft worden. Der Verteidiger bestreitet die Vorwürfe weiterhin, der Verein hat Berufung eingelegt.

Das DFB-Sportgericht hat Dennis Erdmann vom 1. FC Saarbrücken wegen rassistischer Äußerungen im Spiel der 3. Fußball-Liga gegen den 1. FC Magdeburg für insgesamt acht Wochen gesperrt. Zwei Spiele hat der 30 Jahre alte Abwehrspieler bereits abgesessen. Zusätzlich muss er dem Urteil vom Montag in Frankfurt zufolge eine Geldstrafe in Höhe von 3000 Euro zahlen. Der 1. FCS legte noch am Montagabend Berufung gegen das Urteil ein, wie aus einer Mitteilung hervorging. Zuvor hatte ein Club-Sprecher zudem angekündigt, der Verein wolle eine Aufhebung der Sperre bis zu einer Verhandlung vor dem DFB-Bundesgericht erwirken.