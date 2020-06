Zulassungsverfahren noch nicht abgeschlossen : Das sind die Regionalliga-Aufsteiger in die 3. Liga

Das sind die Regionalliga-Aufsteiger in die 3. Liga

Köln Die zuständigen Regionalliga-Träger haben fristgerecht ihre sportlichen Aufsteiger in die 3. Liga benannt. Das teilte der Deutsche Fußball-Bund (DFB) am Montag mit. Das Zulassungsverfahren ist allerdings noch nicht abgeschlossen.

Demnach steigen der 1. FC Saarbrücken (Südwest), der VfB Lübeck (Nord) und Türkgücü München (Bayern) auf. Der vierte Aufsteiger wird in zwei Spielen zwischen dem 1. FC Lok Leipzig (Nordost) und dem SC Verl (West) am 25. und 30. Juni ermittelt.

Der DFB betonte allerdings, dass das Zulassungsverfahrens zur 3. Liga noch nicht abgeschlossen sei. Im Zulassungsverfahren prüft der DFB die wirtschaftliche und technisch-organisatorische Leistungsfähigkeit der Vereine - ähnlich des Lizenzierungsverfahrens der Deutschen Fußball Liga (DFL) in der Bundesliga und 2. Bundesliga. Eine Zulassungsverweigerung aufgrund nicht nachgewiesener wirtschaftlicher Leistungsfähigkeit kann in diesem Jahr nicht erfolgen. Diese Lockerung hatte das DFB-Präsidium am 8. April im Zuge der Coronakrise für die 3. Liga und die Frauen-Bundesliga beschlossen.