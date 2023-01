Kapitän geht in die 2. Liga Heber verlässt RWE und geht nach Magdeburg

Bitter für Rot-Weiss Essen: Der Kapitän Daniel Heber verlässt den Fußball-Drittligisten und schließt sich dem 1. FC Magdeburg in der 2. Liga an. Der 28-Jährige Innenverteidiger hatte in der Saison 2019/20 bereits mit FCM-Cheftrainer Christian Titz in Essen zusammengearbeitet.