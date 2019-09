Krise beim Drittligisten : Trainer Bergner wirft in Chemnitz hin - auch Sobotzik geht

Trainer Bergner wirft in Chemnitz hin - auch Sobotzik geht

David Bergner gestikuliert an der Seitenlinie. Foto: dpa/Robert Michael

Chemnitz Beim krisengeschüttelten Drittligisten Chemnitzer FC ist Cheftrainer David Bergner auf eigenen Wunsch von seinen Aufgaben entbunden worden. Außerdem legte Geschäftsführer Thomas Sobotzik sein Amt nieder

Der krisengeschüttelte Fußball-Drittligist Chemnitzer FC kommt nicht zur Ruhe. Wie der Klub am Mittwochabend mitteilte, wurde Trainer David Bergner (45) "mit sofortiger Wirkung auf eigenen Wunsch von seinen Aufgaben entbunden". Mit dem Coach verlässt auch Sportdirektor Thomas Sobotzik (44) den Verein. Der CFC war in den vergangenen Wochen und Monaten wegen rassistischer Vorfälle in die Schlagzeilen geraten.