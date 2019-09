Ex-Chemnitz-Trainer Bergner : „Es ging nicht mehr um Fußball“

Chemnitz Gerade einmal drei Punkte hat der Chemnitzer FC nach sieben Spielen in der Dritten Liga auf dem Konto. Ex-Trainer David Bergner macht für schwache Ausbeute die Probleme im Umfeld des Klubs verantwortlich.

David Bergner, der frühere Trainer des Fußball-Drittligisten Chemnitzer FC, sieht die Probleme im Umfeld des Klubs als entscheidenden Faktor für die derzeitige Krise. So hätten die Vorkommnisse des 9. März, als Fans beim Regionalliga-Spiel gegen VSG Altglienicke dem verstorbenen, mutmaßlich rechtsextremen Thomas H. gedachten, "deutlich aufgedeckt, was in diesem Verein alles nicht passt", sagte Bergner der Bild.