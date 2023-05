Unterhaltsames Montagsspiel Dortmunds U23 sichert Klassenerhalt mit 3:3 in Aue

Aue · Die zweite Mannschaft von Borussia Dortmund spielt auch in der kommenden Saison in der 3. Liga. Am Montagabend genügte ein 3:3 bei Erzgebirge Aue für den Klassenerhalt.

15.05.2023, 21:01 Uhr

Die BVB-Fans können sich nächstes Jahr über die Zweite Mannschaft in der 3. Liga freuen. Foto: dpa/Bernd Thissen

Die U23 von Borussia Dortmund hat sich den Klassenerhalt in der 3. Fußball-Liga gesichert. Die Mannschaft von Trainer Jan Zimmermann holte zum Abschluss des 36. Spieltags beim 3:3 (1:1) bei Erzgebirge Aue den letzten benötigten Punkt. Die Gastgeber, die als Zweitliga-Absteiger eine enttäuschende Saison erleben, hatten sich schon in der Vorwoche gerettet. Michael Eberwein (39./46.) und Justin Njinmah (74.) trafen für die Zweitvertretung des BVB. Die Auer, bei denen Co-Trainer Joti Stamatopoulos den gelbgesperrten Chefcoach Pavel Dotchev vertrat, waren in Paul-Philipp Besong (26./84.) und Borys Taschtschy (62.) erfolgreich.

(dör/SID)