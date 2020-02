3. Liga : Mannheim verpasst gegen Kaiserslautern Sprung an die Spitze

Mannheim verpasst gegen Kaiserslautern Sprung an die Spitze

Köln Der kriselnde Fußball-Drittligist 1. FC Kaiserslautern hat eine Prestigeerfolg im Südwest-Derby beim SV Waldhof Mannheim in der Schlussphase verspielt.

Aufsteiger Waldhof Mannheim hat in der 3. Fußball-Liga am 26. Spieltag den Sprung an die Tabellenspitze verpasst. Die Kurpfälzer kamen im brisanten Derby gegen den 1. FC Kaiserslautern über ein 1:1 (0:0) nicht hinaus.