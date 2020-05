„Weg ins Chaos“ : Drittligisten erneuern Kritik am DFB

Köln Einige Drittligisten haben sich mit den Regularien den Deutschen Fußball-Bundes für die Fortsetzung des Spielbetriebs noch nicht abgefunden. Waldhof Mannheim und Carl Zeiss Jena erneuerten ihre Kritik an den Plänen des Verbandes.

Der Deutsche Fußball-Bund (DFB) zieht für die verbleibenden elf Spieltage, die ab dem 26. Mai ausschließlich in englischen Wochen bis zum 30. Juni durchgezogen werden sollen, auch Ausweichspielorte für die Klubs in Betracht. "Natürlich ist das nicht das, was wir uns vorstellen, für das Saisonfinale in einer fremden Stadt zu leben und zu spielen. Das lag bis vor wenigen Tagen fernab unserer Vorstellungskraft", sagte Förster. Kompp rechnet für diesen Fall mit erheblichen Mehrkosten.