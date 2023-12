Zustand stabil Viktoria-Profi Handle bricht im Drittliga-Spiel gegen Regensburg zusammen

Das Drittliga-Fußballspiel zwischen Jahn Regensburg und Viktoria Köln (1:1) ist am Sonntag von einem medizinischen Zwischenfall bei den Gästen überschattet worden. Kölns Mittelfeldspieler Simon Handle brach in der 49. Minute zusammen und blieb benommen liegen. Acht Minuten wurde der 30-Jährige auf dem Rasen behandelt, ehe er mit Verdacht auf Gehirnerschütterung in ein Krankenhaus gebracht wurde. Handle befinde sich einem stabilen Zustand, teilten die Kölner am Abend mit. Er soll am Montag nach Köln zurückkehren.