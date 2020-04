„Markt befindet sich im Wartemodus“ : Viktoria Köln könnte 90 Prozent seiner Spieler verlieren

Düsseldorf Die Corona-Krise legt seit mehreren Wochen den deutschen Fußball lahm. Zumindest im April soll auch weiterhin kein Spiel mehr stattfinden. Das fördert Existenzängste - auch in der 3. Liga.

Die Corona-Krise trifft nicht nur die Bundesligisten im deutschen Profifußball hart. Vor allem in den unteren Ligen herrscht ein wahrer Existenzkampf. So auch in der 3. Liga. Denn in der untersten Profiliga gibt es keinen so üppigen TV-Vertrag, wie in den beiden höchsten Spielklassen. Die Klubs dort refinanzieren sich hauptsächlich mit Ticketerlöse und Sponsoringeinnahmen.