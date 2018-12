3. Liga: Osnabrück erobert Tabellenführung zurück - 1860 schlägt Lautern

Osnabrück Der VfL Osnabrück hat von einem Patzer des Karlsruher SC profitiert und mit einem 2:1-Sieg bei den Würzburger Kickers die Tabellenspitze der 3. Liga zurückerobert. Kaiserslautern unterlag derweil 1860 München.

Der Karlsruher SC hat seine zuletzt erkämpfte Tabellenführung nicht verteidigen können. Das Team von Alois Schwartz kam am Samstag in der 3. Liga gegen Schlusslicht Eintracht Braunschweig nur zu einem 1:1 (0:1) und fiel auf Rang zwei zurück. Der zuvor punktgleiche VfL Osnabrück gewann bei den Würzburger Kickers mit 2:1 (1:1) und holte sich die Spitzenposition mit nun zwei Zählern Vorsprung wieder zurück. Glück für den VfL: Orhan Ademi (57.) verschoss einen Elfmeter und vergab ein mögliches Remis für die Franken.

Das Duell der Altmeister TSV 1860 München gegen den 1. FC Kaiserslautern gewannen die Bayern mit 2:1 (0:0). Lauterns Janek Sternberg (45.+2) sah die Gelb-Rote Karte. Der Platzverweis passt zur chaotischen Gesamtsituation. Das wohl dunkelste Vereins-Jahr mit dem Absturz in die Drittklassigkeit endete für das Gründungsmitglied der Bundesliga „sehr bitter“, sagte FCK-Trainer Sascha Hildmann.

Der viermalige deutsche Meister dümpelt als Tabellenelfter in der Bedeutungslosigkeit herum. Hinzu kommt eine finanziell kritische Situation. Rund zwölf Millionen Euro fehlen derzeit, um eine Insolvenz im kommenden Sommer noch abzuwenden. Zudem wurde kurz vor dem Anpfiff die Abberufung des Vorstandsvorsitzenden Rainer Keßler öffentlich gemacht. „Es gibt keine Basis für eine konstruktive Zusammenarbeit“, begründete Aufsichtsratschef Patrick Banf.

Dritte Liga : Osnabrück springt an die Tabellenspitze

Das zweite Ost-Derby zwischen dem Halleschen FC und dem FSV Zwickau gewann das aktuelle Team vom ehemaligen FSV-Trainer Torsten Ziegner mit 2:0 (1:0). Damit bleiben die Hallenser am Spitzen-Trio dran. „Meine Mannschaft hatte in der ersten halben Stunde viel Respekt vor dem Gegner. Zwickau hat sehr viel Pressing gespielt, wollte uns früh stören“, sagte Ziegner und fügte an: „Mit Schönspielen haben wir keine Chance zu gewinnen.“