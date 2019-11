Gegenwind vom DFB : Vereinsvertreter für neuen TV-Gelder-Schlüssel und mehr Unabhängigkeit für Drittliga-Vereine

Köln Die Dritte Liga hat in der vergangenen Saison einen Rekordverlust eingefahren. Vereinsvertreter Mario Kallnik hat deshalb für eine neue Verteilgung der TV-Gelder und mehr Eigenständigkeit plädiert. Vom DFB kommt aber Gegenwind.

In der Debatte über die finanzielle Stabilität der 3. Liga hat Vereinsvertreter Mario Kallnik aus dem zuständigen Ausschuss des Deutschen Fußball-Bundes (DFB) für eine neue Verteilung von TV-Geldern und mehr Eigenständigkeit plädiert. Angesichts eines Rekordverlustes der Spielklasse in der vergangenen Saison sprach sich der Geschäftsführer des 1. FC Magdeburg dafür aus, die 20 Klubs stärker an den Fernseheinnahmen der 2. Liga teilhaben und sich künftig nach Vorbild der beiden oberen Profiligen organisieren zu lassen.