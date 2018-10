3. Liga: Vereine machen Verluste, DFB kritisiert zu hohe Spielergehälter

Das DFB-Logo an der Zentrale in Frankfurt. Foto: dpa, fve hak nic

Frankfurt/Main Der Start in der 3. Liga war für die meisten Klubs auch in der vergangenen Saison ein Verlustgeschäft. Der DFB glaubt, dass die Vereine zu viel Geld ausgeben – vor allem für Spielergehälter.

Laut den am Mittwoch vorgestellten Zahlen des Deutschen Fußball-Bundes (DFB) haben die Vereine durchschnittlich 662.000 Euro an Miesen gemacht. 15 der 20 Klubs schrieben rote Zahlen. Schon in den vergangenen Jahren waren durchschnittliche Verluste meist die Regel.