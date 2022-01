Corona-Ausbruch : Münchner Stadtderby kurzfristig abgesagt

Das Derby in der 3. Liga zwischen Türkgücü und 1860 München ist wenige Stunden vor Anpfiff abgesetzt worden. Grund dafür ist eine Corona-Quarantäne, die das örtliche Gesundheitsamt verhängt hat.

Kurz vor dem geplanten Anpfiff ist das Stadtduell zwischen Türkgücü München und 1860 München in der 3. Liga abgesetzt worden. Dies teilte der Deutsche Fußball-Bund (DFB) am Samstag mit und führte als Begründung an, dass das Gesundheitsamt der Stadt München wegen einiger Corona-Fälle bei 1860 eine "Quarantäne für weite Teile des Teams angeordnet" habe.