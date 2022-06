Jede Menge Drittliga-Erfahrung : Krämer wird neuer Trainer des SV Meppen

Meppen Der SV Meppen hat seinen neuen Trainer vorgestellt: Stefan Krämer wird Nachfolger von Rico Schmitt. Der 55-Jährige bringt jede Menge Drittliga-Erfahrung mit.

Drittligist SV Meppen hat den drittliga-erfahrenen Stefan Krämer als neuen Cheftrainer und damit als Nachfolger von Rico Schmitt verpflichtet. Das gaben die Emsländer am Freitag bekannt. Der 55 Jahre alte Krämer arbeitete in der 3. Liga bereits für den KFC Uerdingen, 1. FC Magdeburg, Energie Cottbus, Rot-Weiß Erfurt und Arminia Bielefeld. Die Bielefelder führte er 2013 zum Aufstieg in die 2. Bundesliga. Mit 262 Spielen ist Krämer nach Pavel Dotchev der Trainer mit der größten Drittliga-Erfahrung. Zuletzt trainierte er den belgischen Erstligisten KAS Eupen.