Niveaulose Aktion: Spuckattacke in Braunschweig

Düsseldorf Der SV Wehen Wiesbaden hat einen Big Point im Kampf um den Aufstieg in die 2. Bundesliga gelandet. Der Sieg gegen den KSC bedeutet Platz zwei. Derweil sorgt eine Spuck-Attacke in Braunschweig für Negativschlagzeilen.

Die Spannung im Aufstiegskampf der 3. Fußball-Liga nimmt sieben Spieltage vor Saisonende zu. Der SV Wehen Wiesbaden entschied am Sonntag das Spitzenspiel gegen den Karlsruher SC mit 2:0 (0:0) für sich und zog damit in der Tabelle am KSC vorbei auf Platz zwei. Dadurch könnte der VfL Osnabrück mit einem Erfolg am Montagabend gegen die Sportfreunde Lotte die Tabellenführung auf das punktgleiche Verfolger-Duo (55) auf neun Zähler ausbauen.

Die 7451 Zuschauer sahen in der ersten Halbzeit eine von beiden Teams phasenweise hart geführte Partie, in der es wenig Raum für spielerische Momente gab. Die Gastgeber gingen durch den 13. Saisontreffer von Manuel Schäffler (48. Minute) in Front. Der KSC konnte sich erst in den Schlussminuten wieder gefährliche in Szene setzen, der Ausgleich gelang aber nicht - stattdessen gab es das zweite Gegentor durch Niklas Schmidt (87.).