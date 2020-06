3. Liga : Ingolstadt auf Aufstiegskurs – Großaspach abgestiegen

Symbolfoto. Foto: imago sportfotodienst

Köln Der FC Ingolstadt nimmt Kurs auf die direkte Rückkehr in die 2. Fußball-Bundesliga. Der Absteiger gewann das Verfolgerduell gegen Waldhof Mannheim am Mittwoch 2:0 (1:0) und schob sich in der 3. Liga punktgleich mit dem MSV Duisburg auf den vierten Tabellenplatz vor.

Teilen

Teilen Weiterleiten

Weiterleiten Tweeten

Tweeten Weiterleiten

Weiterleiten Drucken

Virtuell ist es drei Spieltage vor Saisonende sogar der dritte Rang, der in die Relegation führt: Denn Spitzenreiter Bayern München II (2:1 im "kleinen Derby" gegen 1860 München) kann nicht aufsteigen. Die Chance des SV Waldhof ist nur noch theoretisch.

Sonnenhof Großaspach muss Abschied vom Profifußball nehmen. Der Tabellenvorletzte verlor gegen den SV Meppen 1:2 (1:0) und kann das rettende Ufer nicht mehr erreichen. Im Kellerduell zwischen dem Tabellen-18. Preußen Münster und dem 17. FSV Zwickau setzten sich die Ostwestfalen 2:1 (0:0) durch und schoben sich damit am Gegner vorbei.

Der 1. FC Magdeburg verpasste es, einen entscheidenden Schritt aus dem unteren Drittel zu machen. Die Elf von Interimstrainer Thomas Hoßmang erreichte gegen die SpVgg Unterhaching nur ein 0:0. Der Hallesche FC kam der Rettung durch ein 5:3 (2:2) gegen Carl Zeiss Jena einen Schritt näher.

(ako/sid)