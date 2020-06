3. Liga : Großaspach steigt ab - Mörschel bringt Münster Big Points

Köln Die SG Sonnenhof Großaspach hat sich am 35. Spieltag der 3. Liga vom Profifußball verabschiedet. Preußen Münster landete dagegen einen enorm wichtigen Sieg durch einen Treffer in der Nachspielzeit.

Das 1:0 in Münster erzielte Zwickaus Stürmer Gerrit Wegkamp per Kopf (59.), Heinz Mörschel traf per Doppelpack auf der Gegenseite (78./90.+3). Magdeburgs Charles-Elie Laprevotte flog in Unterhaching bereits früh nach rüdem Foulspiel vom Platz (13.).