3. Liga : Rückschlag für den MSV Duisburg – Lautern feiert Rekordsieg

Düsseldorf Der MSV Duisburg muss sich am Samstag mit 0:1 dem SV Meppen geschlagen geben. Seinen höchsten Drittliga-Sieg feierte derweil der 1. FC Kaiserslautern. Unsere Zusammenfassung des Spieltags.

Aufsteiger Viktoria Berlin hat die Rückkehr an die Tabellenspitze der 3. Fußball-Liga verpasst. Der Neuling musste sich am elften Spieltag bei 1860 München mit einem 1:1 (0:0) begnügen und bleibt vorerst Zweiter hinter dem 1. FC Magdeburg .

Wie die Stadt Duisburg die finanziellen Probleme mit dem Stadion lösen will

MSV-Arena : Wie die Stadt Duisburg die finanziellen Probleme mit dem Stadion lösen will

Tobias Gunte (60.) brachte die Berliner in München in Führung. Sascha Mölders (77.) glich für die Löwen aus. Wiesbaden führte durch ein Tor von Gustaf Nilsson (26.), doch Kai Klefisch (63.) rettete den Kölnern einen Punkt, die nach Gelb-Rot für Moritz Fritz (67.) in Unterzahl spielten.