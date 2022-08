3. Liga : RWE verspielt 2:0-Führung und verpasst ersten Saisonsieg

Düsseldorf Drittliga-Aufsteiger Rot-Weiss Essen ist weiter sieglos. Gegen FC Ingolstadt reicht auch eine 2:0-Führung nicht zum ersehnten Erfolg. Ein Doppelschlag in den Schlussminuten bringt RWE um zwei Punkte.

Drittliga-Aufsteiger Rot-Weiss Essen hat am fünften Spieltag den ersten Sieg in der neuen Spielklasse verpasst. Die Mannschaft von Trainer Christoph Dabrowski musste sich am Samstag trotz einer 2:0-Führung gegen den bisherigen Tabellenzweiten FC Ingolstadt 04 mit einem 2:2 (2:0) begnügen.